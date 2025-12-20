LOADING...
अपनी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए चुनें स्क्रब, नहीं होगा कोई नुकसान

लेखन सयाली
Dec 20, 2025
12:51 pm
त्वचा की देखभाल करते समय कई स्टेप्स का पालन करना पड़ता है, जिनमें एक्सफोलिएशन भी अहम है। इसमें स्क्रब की मदद से चेहरे को साफ करना शामिल होता है। इससे रोमछिद्रों में फंसी अशुद्धियां, धूल-मिट्टी, ब्लैकहेड्स और मृत त्वचा का सफाया हो जाता है। त्वचा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सभी को अपनी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ही स्क्रब का चुनाव करना चाहिए। आइए जानते हैं किस प्रकार की त्वचा के लिए कौन-सा स्क्रब सही रहेगा।

तैलीय त्वचा के लिए स्क्रब

जिन लोगों की त्वचा तैलीय होती है, उनके चेहरे पर हर वक्त पसीना और तेल नजर आता रहता है। ऐसे लोगों को ऐसा स्क्रब इस्तेमाल करना चाहिए, जो रोमछिद्रों में भरे हुए तेल को अच्छी तरह साफ करे और त्वचा को शुष्क बनाए। आपको सैलिसिलिक एसिड (BHA) युक्त स्क्रब चुनना चाहिए, जिसमें अतिरिक्त तेल सोखने की क्षमता होती है। आपके लिए चारकोल और क्ले वाला स्क्रब भी सही रहेगा, जो सौम्यता से त्वचा को एक्सफोलिएट करेगा।

शुष्क त्वचा के लिए स्क्रब

शुष्क त्वचा वाले लोगों को नमी प्रदान करने वाला स्क्रब लगाना चाहिए, ताकि त्वचा खींची-खींची न लगे। आप नारियल, बादाम और जोजोबा जैसे तेलों वाला स्क्रब चुन सकते हैं। इसके अलावा शिया बटर और शहद वाले क्रीमी स्क्रब भी त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद कर सकते हैं। हल्के एक्सफोलिएशन के लिए चीनी या बारीक दानों वाले स्क्रब का इस्तेमाल करें। वहीं, नमी को खत्म होने से बचाने के लिए कठोर कणों या अल्कोहल युक्त स्क्रब उपयोग न करें।

संवेदनशील त्वचा के लिए स्क्रब

कुछ लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है, जिसे हर उत्पाद सूट नहीं करता। ऐसे लोगों की त्वचा आसानी से मुंहासों का शिकार हो जाती है और लाल पड़ने लगती है। अगर आपकी त्वचा भी संवेदनशील है तो जोजोबा बीड्स या चावल के पाउडर वाले मुलायम कणों वाला स्क्रब आपके लिए सही रहेगा। ओटमील, एलोवेरा और शहद जैसी आराम देने वाली सामग्रियों से लैस स्क्रब चुनें। ऐसे स्क्रब से परहेज करें, जिनमें खुशबु, अल्कोहल या सल्फेट आदि हो।

क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए स्क्रब

अगर आपकी त्वचा प्रदूषण और अन्य कारणों के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है तो आपको स्क्रब चुनते समय ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आप एवोकाडो से बना स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें विटामिन-E और फैटी एसिड मौजूद होते हैं। ये तत्व त्वचा की सुरक्षात्मक परत को बहाल करने में मदद करेंगे और नमी प्रदान करके उसे बनाए भी रखेंगे। इसमें मौजूद चीनी धीरे-धीरे मृत त्वचा को हटाएगी और नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी।

मिश्रित त्वचा के लिए स्क्रब

मिश्रित त्वचा का मतलब होता है ऐसी त्वचा, जो शुष्क भी हो और तैलीय भी। ऐसी त्वचा वाले लोगों को चीनी और अखरोट जैसे बारीक दानों वाले स्क्रब इस्तेमाल करने चाहिए। ये तैलीयपन को कम करने में मदद करेंगे और हाइड्रेशन भी बनाए रखेंगे। आप हयालूरोनिक एसिड, ग्रीन टी और BHA युक्त स्क्रब भी उपयोग कर सकते हैं। ये तैलीय हिस्सों से तेल साफ करेंगे और शुष्क हिस्सों को नमी प्रदान करेंगे।

