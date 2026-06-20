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क्यों बढ़ता जा रहा है पुराने कैमरों का चलन? जिसके पीछे GEN-Z हैं दीवाने
पुराने जमाने के कैमरों का बढ़ता चलन

क्यों बढ़ता जा रहा है पुराने कैमरों का चलन? जिसके पीछे GEN-Z हैं दीवाने

लेखन सयाली
Jun 20, 2026
05:48 pm
क्या है खबर?

पुरानी चीजों में एक खास आकर्षण होता है। खासकर जब बात कैमरों की हो तो उनकी पुरानी डिजाइन और बनावट आज भी लोगों को आकर्षित करती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई GEN-Z पुराने जमाने के कैमरा से अपनी बेहतरीन तस्वीरें खींचना पसंद कर रहे हैं। यह देखकर समझ आता है कि पुरानी चीजों का जादू आज की पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहा है। आइए इसके कारण जान लेते हैं।

#1

पुराने कैमरों की दुनिया में खो जाने का मजा

कई वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग पुराने कैमरों को खरीदकर उन्हें ठीक करते हैं या करवाते हैं। ऐसा करने से उनकी पुराने जमाने के स्पर्श वाली तस्वीरें मिल जाती हैं। इसके साथ ही उन सभी को इन कैमरों के जादू पेश करने वाली जिंदगी भर की यादें भी मिल जाती हैं, जिन्हें वे हमेशा के लिए संजोकर रख सकते हैं। आप ऐसे कैमरों को घर की सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2

फिल्म रोल्स का जादू

पुराने कैमरों के लिए फिल्म रोल्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके ऊपर तस्वीरें छपकर आती हैं। जो लोग ये कैमरे खरीदते हैं, उन्हें ये रोल्स भी खरीदनी ही पड़ती हैं। आजकल डिजिटल कैमरों का जमाना है, लेकिन पुराने कैमरों के लिए फिल्म रोल्स की मांग अभी भी बनी हुई है। ये फिल्म रोल्स पुराने कैमरों के लिए ही बनाए जाते थे और इनसे तस्वीरें बहुत सुंदर आती थीं। आप अपनी पसंद की डिजाइन वाली रोल्स भी ले सकते हैं।

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#3

फोटो बनाने की प्रक्रिया

पुराने कैमरों से खींची गई तस्वीरों को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि लोग घर के बेसमेंट में एक छोटी-सी लैब बनाकर वहां तस्वीरों को बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जैसे कि रसायनों का सही मिश्रण तैयार करना आदि। यह सब देखकर लगता है कि पुराने फोटो बनाने का अपना ही एक अलग ही मजा होता है।

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#4

पुराने कैमरों का भविष्य

अब सवाल उठता है कि क्या पुराने कैमरों का चलन फिर से बढ़ रहा है? इस लेख के जरिए यह तो साफ हो गया कि पुराने कैमरों की दुनिया आज की पीढ़ी को भी प्रभावित कर रही है। शायद यही वजह है कि लोग आज भी पुराने कैमरों को खरीदने और उन्हें ठीक करने में रुचि दिखा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि पुरानी चीजों का जादू आज भी लोगों को आकर्षित करता है।

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