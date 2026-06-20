क्यों बढ़ता जा रहा है पुराने कैमरों का चलन? जिसके पीछे GEN-Z हैं दीवाने

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फिल्म रोल्स का जादू

पुराने कैमरों के लिए फिल्म रोल्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके ऊपर तस्वीरें छपकर आती हैं। जो लोग ये कैमरे खरीदते हैं, उन्हें ये रोल्स भी खरीदनी ही पड़ती हैं। आजकल डिजिटल कैमरों का जमाना है, लेकिन पुराने कैमरों के लिए फिल्म रोल्स की मांग अभी भी बनी हुई है। ये फिल्म रोल्स पुराने कैमरों के लिए ही बनाए जाते थे और इनसे तस्वीरें बहुत सुंदर आती थीं। आप अपनी पसंद की डिजाइन वाली रोल्स भी ले सकते हैं।