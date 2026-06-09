मेकअप में इस्तेमाल किए जाते हैं कई रंग के कलर करेक्टर, जानिए किस-का क्या है उपयोग

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पीला कलर करेक्टर

पीला कलर करेक्टर हल्के धब्बों और आंखों के नीचे के नीले घेरे को छिपाने में मदद करता है। अगर आपकी त्वचा का रंग गर्म है या आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो पीला कलर करेक्टर आपके लिए सही रहेगा। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की रंगत निखर आती है और फाउंडेशन या कंसीलर भी अच्छी तरह से बैठता है। पीला कलर करेक्टर त्वचा को एक नई चमक देता है और रंगत को संतुलित करने में मदद करता है।