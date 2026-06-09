मेकअप में इस्तेमाल किए जाते हैं कई रंग के कलर करेक्टर, जानिए किस-का क्या है उपयोग
क्या है खबर?
मेकअप में कई ऐसे उत्पाद होते हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। इन्हीं में से एक है कलर करेक्टर। यह एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे की खामियों को दूर करने में मदद करता है। कलर करेक्टर कई रंगों में आते हैं और हर रंग का एक खास काम होता है। आइए जानते हैं कि मेकअप में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग-अलग रंग के कलर करेक्टर का क्या उपयोग है।
#1
हरा कलर करेक्टर
हरा कलर करेक्टर चेहरे की लालिमा को छिपाने में मदद करता है। अगर आपके चेहरे पर मुंहासे या लाल धब्बे हैं तो इस कलर करेक्टर का इस्तेमाल करें। इसे चेहरे पर लगाने से लालिमा कम हो जाती है और त्वचा एक समान दिखने लगती है। हरे कलर करेक्टर का उपयोग करने से फाउंडेशन या कंसीलर भी बेहतर तरीके से लगते हैं। यह रंग त्वचा की प्राकृतिक रंगत को संतुलित करने में भी मदद करता है।
#2
पीला कलर करेक्टर
पीला कलर करेक्टर हल्के धब्बों और आंखों के नीचे के नीले घेरे को छिपाने में मदद करता है। अगर आपकी त्वचा का रंग गर्म है या आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो पीला कलर करेक्टर आपके लिए सही रहेगा। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की रंगत निखर आती है और फाउंडेशन या कंसीलर भी अच्छी तरह से बैठता है। पीला कलर करेक्टर त्वचा को एक नई चमक देता है और रंगत को संतुलित करने में मदद करता है।
#3
नारंगी कलर करेक्टर
नारंगी कलर करेक्टर गहरे धब्बों और काले घेरे को छिपाने में मदद करता है। यह खासतौर से गहरे रंग की त्वचा वालों के लिए फायदेमंद होता है। अगर आपकी त्वचा का रंग ठंडा है या आप ठंडे रंगों को पसंद करते हैं तो नारंगी कलर करेक्टर आपके लिए सही रहेगा। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की खामियां छिप जाती हैं और फाउंडेशन या कंसीलर भी अच्छी तरह से बैठता है। इससे रंगत भी निखर आती है।
#4
नीला कलर करेक्टर
नीला कलर करेक्टर पीली या नारंगी त्वचा के रंग को संतुलित करने में मदद करता है। अगर आपकी त्वचा का रंग गर्म है या आप धूप में जल गए हैं तो नीला कलर करेक्टर आपके लिए सही रहेगा। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की रंगत निखर आती है और फाउंडेशन या कंसीलर भी अच्छी तरह से बैठता है। नीला कलर करेक्टर त्वचा को एक नई चमक देता है और रंगत को संतुलित करने में मदद करता है।
#5
बैंगनी कलर करेक्टर
बैंगनी कलर करेक्टर पीले या पीले-भूरे रंग के अंडरटोन को छिपाने में मदद करता है। यह खासतौर से पीले रंग की त्वचा वालों के लिए फायदेमंद होता है। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की खामियां छिप जाती हैं और फाउंडेशन या कंसीलर भी अच्छी तरह से बैठता है। बैंगनी कलर करेक्टर त्वचा को एक नई चमक देता है और ज्यादा गहरे दाग-धब्बों और काले घेरों को भी छिपा देता है।