बालों के प्रकार के अनुसार देखभाल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

बालों की देखभाल करते समय यह जानना जरूरी है कि आपके बालों का प्रकार क्या है। बालों के प्रकार के अनुसार ही उन्हें सही देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप अपने बालों के प्रकार को पहचानकर उनकी देखभाल करते हैं तो इससे आपके बाल स्वस्थ और खूबसूरत बने रहते हैं। इस लेख में हम आपको बालों के प्रकार और उनके अनुसार कैसे देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।

#1 बालों के प्रकार बालों के प्रकार को पहचानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर बालों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें तैलीय बाल, सूखे बाल और मिश्रित बाल होते हैं। जहां तैलीय बाल अधिक तैलीय और चिपचिपे होते हैं, वहीं सूखे बाल रूखे और बेजान होते हैं, जबकि मिश्रित बाल तैलीय और रूखे दोनों तरह के होते हैं। अपने बालों का प्रकार पहचानकर आप सही शैंपू, कंडीशनर और अन्य उत्पादों का चयन कर सकते हैं।

#2 तैलीय बालों की देखभाल कैसे करें? तैलीय बालों की देखभाल के लिए हल्के शैंपू का इस्तेमाल करें, जो विशेष रूप से तैलीय बालों के लिए बने हों। सप्ताह में दो बार बाल धोना पर्याप्त होता है। इसके अलावा बालों में तेल लगाने से बचें और अगर जरूरी हो तो प्राकृतिक तेल जैसे नारियल या जैतून का तेल ही लगाएं। इसके साथ ही बालों को धूप और धूल से बचाने के लिए स्कार्फ या टोपी पहनें। नियमित रूप से बालों की जड़ों को साफ रखें।

#3 सूखे बालों के लिए क्या करें? सूखे बालों के लिए नमी देने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करें, जो आपके बालों को नमी प्रदान करें। हफ्ते में एक बार गहरी नमी देने वाला मास्क लगाएं। इसके अलावा बालों को धोने के बाद हल्के गीले बालों पर कंडीशनर लगाएं। बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें और गर्मी वाले उपकरणों का कम उपयोग करें। अगर बाल ज्यादा रूखे हो रहे हों तो हफ्ते में दो बार नारियल या जैतून का तेल लगाएं।

#4 मिश्रित बालों की देखभाल कैसे करें? मिश्रित बालों के लिए ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो दोनों प्रकार के बालों की जरूरतें पूरी करें। शैंपू करते समय सिर की त्वचा पर ध्यान दें ताकि तैलीय हिस्सा साफ रहे, जबकि बालों की लंबाई पर नमी बनी रहे। हफ्ते में एक बार बालों के लिए मास्क लगाएं जो दोनों हिस्सों को संतुलित रखे। इसके अलावा बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें और बालों को स्टाइल देने वाले उत्पादों का सीमित उपयोग करें।