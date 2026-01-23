90 के दशक की ये 5 खूबसूरत हील्स इस साल कर रही हैं शानदार वापसी
क्या है खबर?
90 के दशक में महिलाओं के बीच ऊंची एड़ियों वाली चप्पलें यानि हील्स पहनने का एक अलग ही चलन था। ये चप्पलें न केवल आकर्षक दिखती थीं, बल्कि ये लंबाई भी बढ़ा देती थीं। अब 90 के दशक की ये सैंडल एक बार फिर चलन में आ रही हैं। 2026 में ये फैशन का हिस्सा रहने वाली हैं और कई महिलाओं के लुक में चार चांद लगाने वाली हैं। आज के फैशन टिप्स में इन हील्स के बारे में जानिए।
#1
मैरी जेन
मैरी जेन एक विंटेज सैंडल है, जिसका आगे से गोल आकार उसकी पहचान है। इसमें पैरों के पिछले हिस्से पर एक पट्टी भी लगी होती है, जिसे फंसाकर बंद किया जाता है। शुरुआत में इन्हें बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन 90 के दशक में ये महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गईं थीं। अब एक बार फिर हील वाली मैरी जेन सैंडल का बोल बाला हो रहा है। खास तौर से इसका मेहरून रंग ट्रेंड कर रहा है।
#2
हील वाले लोफर्स
हील वाले लोफर्स सदाबहार फ्लैट लोफर्स का एक आधुनिक और स्टाइलिश रूप हैं। इनमें मध्यम लंबाई वाली ब्लॉक हील लगी होती है, जिसे पहनकर चलना भी आसान होता है। यह हील खास तौर से ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि इसमें औपचारिक लुक मिलता है। आप इसे ब्लेजर, पैंट, कुर्ती, जींस या सूट आदि के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ज्यादा ट्रेंडी लुक के लिए इसके साथ छोटे सफेद मोजे भी पहन लें।
#3
पारदर्शी हील्स
90 के दशक में पारदर्शी हील्स बहुत मशहूर हुआ करती थीं। अब 2026 में भी ये शानदार वापसी करती नजर आ रही हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें किसी भी रंग और स्टाइल के आउटफिट के साथ पहना जा सकता है। ये पारदर्शी होने की वजह से हर रंग के कपड़े से मेल खा जाती हैं। साथ ही ये अलग-अलग लंबाई वाली हील्स और डिजाइन में उपलब्ध रहती हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकती हैं।
#4
छोटी हील वाली सैंडल
छोटी हील वाली सैंडल छोटी और पतली होती हैं, जो हर मौके पर पहनी जा सकती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आरामदायक होती हैं और लंबे समय तक नए जैसी रहती हैं। छोटी हील वाली सैंडल रोजमर्रा के उपयोग के लिए या खास मौकों, दोनों के लिए आदर्श रहती हैं। आप इन्हें ड्रेस, जींस टॉप, पारंपरिक कपड़ों और यहां तक की औपचारिक आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं।
#5
पतली हील वाली सैंडल
पतली हील वाली सैंडल लंबी और पतली होती थीं, जो बेहद लंबा लुक प्रदान करती हैं। इनका ऊंचा तलवा इन्हें और भी आकर्षक बनाता है। पतली हील वाली सैंडल खासकर पार्टियों या खास मौकों पर पहनी जा सकती हैं। इन्हें पहनकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से इन्हें ज्यादा पहनने से बचना चाहिए। इस तरह की सैंडल को केवल अहम मौकों के लिए रखें, जब आप सबसे सुंदर दिखना चाहती हों।