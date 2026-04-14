सही लिपस्टिक शेड चुनना चाहती हैं? रखें इन 5 बातों का ध्यान

लिपस्टिक हर महिला के श्रृंगार का अहम हिस्सा होती है, जो होंठों पर लाली ले आती है। सही रंग चुनने से आपके चेहरे पर निखार आ सकता है और आपका लुक और भी खास लग सकता है। हालांकि, सही लिपस्टिक शेड चुनना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान मेकअप टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपनी त्वचा के रंग और प्रकार के अनुसार सही लिपस्टिक शेड चुन सकती हैं।

#1 अपनी त्वचा के अंडर टोन को समझें लिपस्टिक शेड चुनने से पहले अपनी त्वचा के अंडर टोन को समझना जरूरी है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें गर्म, ठंडा और सामान्य शामिल है। गर्म अंडर टोन वाली महिलाएं भूरी, नारंगी या गर्म लाल रंगों की लिपस्टिक चुन सकती हैं। ठंडे अंदर टोन वाली महिलाएं गुलाबी या मैरून रंग की लिपस्टिक लगा सकती हैं। वहीं, सामान्य अंदर टोन वाली महिलाओं पर ज्यादातर रंग जंचते हैं। अंदर टोन के हिसाब से लिपस्टिक चुनने से चेहरे पर निखार आएगा।

#2 अपनी त्वचा के रंग को ध्यान में रखें आपकी त्वचा का रंग भी लिपस्टिक शेड चुनने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपकी त्वचा गोरी है तो हल्के गुलाबी, न्यूड या हल्के भूरे रंग की लिपस्टिक आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर आपकी त्वचा सांवली है तो गहरे लाल, बैंगनी या बरगंडी रंग की लिपस्टिक चुनें। इससे आपके होंठों पर एक खूबसूरत निखार आएगा और आपका लुक भी खास लगेगा। अपने त्वचा के रंग के अनुसार सही लिपस्टिक शेड चुनने से आप हमेशा आकर्षक दिखेंगी।

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#3 अपने कपड़ों के रंग पर ध्यान दें आप जो कपड़े पहनती हैं, उनके रंग भी आपकी लिपस्टिक शेड पर असर डाल सकते हैं। अगर आप हल्के रंग के कपड़े पहन रही हैं तो हल्के रंग की लिपस्टिक बेहतर रहेगी, जबकि गहरे रंग के कपड़ों के साथ गहरे रंग की लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगेगी। इससे आपका पूरा लुक संतुलित और आकर्षक दिखेगा। इस तरह आप अपने कपड़ों के रंग के अनुसार सही लिपस्टिक शेड चुनकर हमेशा स्टाइलिश और खूबसूरत दिख सकती हैं।

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#4 मौसम का ध्यान रखें मौसम भी लिपस्टिक शेड चुनने में अहम भूमिका निभाता है। गर्मियों में हल्के और चमकदार रंग की लिपस्टिक बेहतर रहती है, जबकि सर्दियों में गहरे और मैट रंग की लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगती है। इससे आपके होंठों पर ताजगी बनी रहती है और आपका लुक भी खास लगता है। सही मौसम के अनुसार लिपस्टिक शेड चुनने से आप हमेशा आकर्षक दिखेंगी और आपके होंठों पर एक खूबसूरत निखार आएगा। इससे होंठ फटेंगे भी नहीं।