त्वचा के लिए करना है सही टोनर का चयन? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
टोनर एक ऐसा त्वचा की देखभाल का उत्पाद, जो त्वचा के pH स्तर को संतुलित करने और इसे हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है। हालांकि, बाजार में कई तरह के टोनर उपलब्ध हैं और सही टोनर चुनना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। आइए जानते हैं कि त्वचा के लिए सही टोनर कैसे चुना जा सकता है, ताकि यह आपके त्वचा की देखभाल वाले रूटीन में इसे शामिल करके सभी लाभ पा सकें।
#1
त्वचा का प्रकार समझें
सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार को समझें। आपकी त्वचा सूखी, तैलीय, मिश्रित या संवेदनशील हो सकती है। हर प्रकार की त्वचा के लिए अलग-अलग तरह के टोनर होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो ऐसे टोनर का चयन करें, जिसमें कसाव लाने वाले गुण हों और जो अतिरिक्त तेल को नियंत्रित कर सके। वहीं, अगर आपकी त्वचा सूखी है तो नमी प्रदान करने वाले टोनर का चयन करें।
#2
प्राकृतिक तत्वों पर ध्यान दें
टोनर खरीदते समय उसमें मौजूद प्राकृतिक तत्वों का ध्यान रखें। गुलाब जल, खीरा और एलोवेरा जैसे प्राकृतिक तत्वों वाले टोनर त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। ये तत्व त्वचा को पोषण देते हैं और इसे ताजगी प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये संवेदनशील त्वचा के लिए भी सुरक्षित होते हैं। कृत्रिम रसायनों से युक्त टोनर इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं।
#3
अल्कोहल युक्त टोनर से बचें
अधिकांश टोनर में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ताकि त्वचा को ताजगी मिल सके। हालांकि, अल्कोहल युक्त टोनर लंबे समय तक त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये त्वचा को सुखा सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप ऐसे टोनर का चयन करें, जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम हो या न हो। इसके बजाय ऐसे टोनर चुनें, जिनमें प्राकृतिक तत्व हों और जो आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखें।
#4
पैकिंग और उपयोग करने का तरीका देखें
टोनर की पैकिंग और उपयोग करने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। स्प्रे बोतल वाले टोनर इस्तेमाल करने में आसान होते हैं और इन्हें कहीं भी ले जाना भी आसान होता है। इसके अलावा इन्हें आप तुरंत और मिनटों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं, पंप बोतल वाले टोनर अधिक मात्रा में निकलते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, अपनी सुविधा अनुसार पैकिंग का चयन करें।
#5
कीमत और ब्रांड पर ध्यान दें
आखिर में टोनर की कीमत और ब्रांड पर ध्यान दें। महंगा होना ही बेहतर गुणवत्ता का प्रमाण नहीं होता, इसलिए अपने बजट अनुसार सही विकल्प चुनें। अच्छे ब्रांड अक्सर अपनी गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, इसलिए विश्वसनीय ब्रांड से ही खरीदारी करें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी त्वचा के लिए सही टोनर चुन सकते हैं, जो आपके त्वचा की देखभाल वाले रूटीन में अहम भूमिका निभा सकता है।