कैंसर मरीजों पर दोहरी मार, जीवनरक्षक दवाओं की आई कमी

कीमतों की सीमा के बीच निर्माता उत्पादन रोक रहे

भारत में लगभग 4 में से एक कीमोथेरेपी मरीज को इन खास दवाओं की जरूरत होती है। हाल ही में प्लैटिनम के दाम दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर कंपनियों के लिए दवाएं बनाना मुश्किल हो गया है। कुछ कंपनियों ने तो इनका उत्पादन रोक दिया है, जबकि कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी बच रही हैं। अगर इन दवाओं की कीमतों से जुड़े नियमों में बदलाव नहीं होता है, तो यह कमी लंबे समय तक बनी रह सकती है। इससे उन कैंसर मरीजों का इलाज और भी कठिन हो जाएगा, जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।