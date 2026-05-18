पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलेंगे 3000 रुपये, महिलाओं को मिला मुफ्त यात्रा का तोहफा देश May 18, 2026

पश्चिम बंगाल में 1 जून से बड़ा बदलाव आने वाला है। नई अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही सरकारी बसों में सभी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना में उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर रही हैं और साथ ही वे भी जो वोटर रोल ट्रिब्यूनल में पेश हो रही हैं।