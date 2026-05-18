पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलेंगे 3000 रुपये, महिलाओं को मिला मुफ्त यात्रा का तोहफा
पश्चिम बंगाल में 1 जून से बड़ा बदलाव आने वाला है। नई अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही सरकारी बसों में सभी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना में उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर रही हैं और साथ ही वे भी जो वोटर रोल ट्रिब्यूनल में पेश हो रही हैं।
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने धर्म आधारित सहायता बंद करने का फैसला लिया
राज्य कैबिनेट ने जून महीने से धर्म के आधार पर दी जाने वाली सभी सरकारी सहायता खत्म करने का फैसला किया है। ऐसा सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट ने राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची को भी रद्द कर दिया है। इसके साथ ही आरक्षण की पात्रता तय करने के लिए एक जांच पैनल बनाने की तैयारी भी चल रही है।