पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी के लिए अब 45 साल की उम्र तक मिलेगा मौका देश May 18, 2026

अगर आप पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है। अब ग्रुप A के पदों के लिए 41 साल की उम्र तक, ग्रुप B के लिए 44 साल तक और ग्रुप C व D के लिए 45 साल तक आवेदन किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी पद के लिए पहले से ही ज्यादा आयु सीमा तय थी, तो वह वैसी ही बनी रहेगी।