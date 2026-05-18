पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी के लिए अब 45 साल की उम्र तक मिलेगा मौका
अगर आप पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है। अब ग्रुप A के पदों के लिए 41 साल की उम्र तक, ग्रुप B के लिए 44 साल तक और ग्रुप C व D के लिए 45 साल तक आवेदन किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी पद के लिए पहले से ही ज्यादा आयु सीमा तय थी, तो वह वैसी ही बनी रहेगी।
वैधानिक निकाय, सरकारी कंपनियां और प्राधिकरण भी शामिल
यह बदलाव केवल पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) की नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि, यह उन पदों पर भी लागू होगा जो वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय निकायों में हैं। यह महत्वपूर्ण फैसला 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद आया है। इन चुनावों के बाद ममता बनर्जी का लंबा शासन समाप्त हुआ और राज्य में कामकाज के तरीके में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।