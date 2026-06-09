हैदराबाद में तेजी से बढ़ रही पानी की किल्लत, 15,000 के पार पहुंची टैंकर बुकिंग

हैदराबाद वाटर बोर्ड ने शुरू की रात में सप्लाई

पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शहर के वाटर बोर्ड ने अब 3 शिफ्टों में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने रात में भी पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके बावजूद, कई इलाकों में तो नगर निगम का पानी 4 या 5 दिन में सिर्फ एक बार ही आता है। ऐसे में लोगों को टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, जहां उन्हें टैंकर मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है और कई बार गंदा पानी मिलने की शिकायतें भी आती हैं। असली राहत तभी मिलेगी जब समय पर मानसून की बारिश होगी।