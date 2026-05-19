आंध्र प्रदेश में तीसरा-चौथा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे हजारों रुपये, विश्व हिंदू परिषद ने की ये मांग
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मांग की है कि आंध्र प्रदेश सरकार की नई तीसरा और चौथा बच्चा होने पर नकद मिलने वाली योजना के तहत मिलने वाला पैसा सिर्फ हिंदू परिवारों को ही मिले। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चे के लिए क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपये देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था, "बच्चों को बोझ नहीं, देश की संपत्ति समझना चाहिए।"
योजना पर पार्टियों में मतभेद
VHP का तर्क है कि पहले से लागू जनसंख्या नियंत्रण नियमों की वजह से हिंदू परिवारों ने अपने परिवार का आकार पहले ही कम कर लिया है, जबकि दूसरे समुदायों ने ऐसा नहीं किया है। इस मांग से विवाद खड़ा हो गया है और भेदभाव के आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी ओर, सत्ताधारी पार्टी का पक्ष है कि आंध्र प्रदेश का कुल प्रजनन दर (TFR) सिर्फ 1.5 है, इसलिए इस योजना की जरूरत है। वहीं, विपक्षी नेता राज्य के बढ़ते कर्ज और बेरोजगारी को देखते हुए इस योजना की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इसके बजाय सरकार को रोजगार पैदा करने और उद्योग लगाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।