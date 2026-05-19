आंध्र प्रदेश में तीसरा-चौथा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे हजारों रुपये, विश्व हिंदू परिषद ने की ये मांग

योजना पर पार्टियों में मतभेद

VHP का तर्क है कि पहले से लागू जनसंख्या नियंत्रण नियमों की वजह से हिंदू परिवारों ने अपने परिवार का आकार पहले ही कम कर लिया है, जबकि दूसरे समुदायों ने ऐसा नहीं किया है। इस मांग से विवाद खड़ा हो गया है और भेदभाव के आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी ओर, सत्ताधारी पार्टी का पक्ष है कि आंध्र प्रदेश का कुल प्रजनन दर (TFR) सिर्फ 1.5 है, इसलिए इस योजना की जरूरत है। वहीं, विपक्षी नेता राज्य के बढ़ते कर्ज और बेरोजगारी को देखते हुए इस योजना की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इसके बजाय सरकार को रोजगार पैदा करने और उद्योग लगाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।