लखीमपुर खीरी में वैन-ट्रक टक्कर में 10 की मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तत्काल सहायता की घोषणा

मारे गए लोगों में से ज्यादातर बहराइच जिले के रहने वाले थे। इनमें जयदीप सिंह, पवन, सोहन, राम गोयल, सहजरम और पप्पू जैसे लोग शामिल थे। वहीं लखीमपुर खीरी के अदनान खान भी इस हादसे का शिकार हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे वाली जगह पर 9 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को 'बेहद दुखद और हृदय विदारक' बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता देने का आश्वासन दिया। पुलिस अभी भी कुछ शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है।