केरलम के त्रिशूर में तूफान-बारिश ने मचाही तबाही, 29 लोग हुए बेघर

चालाकुडी में राहत शिविरों में पहुंचे 29 लोग

कोझुक्कुल्ली में तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिर गए और वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा। नादथारा में भवन्स स्कूल के पास खड़ा एक विशाल सागौन का पेड़ पार्किंग में खड़ी कारों पर जा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। चालाकुडी में सात परिवारों के कुल 29 लोग 2 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जिन्हें अपना घर छोड़कर आना पड़ा है। स्थानीय विधायक के राजन ने राहत प्रयासों में सहयोग देने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया।