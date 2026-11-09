सबरीमाला तीर्थयात्रा से पहले 'घी' पर संकट, TDB ने मांगी कानूनी राय

सबरीमाला तीर्थयात्रा का सीजन 17 नवंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने घी की संभावित कमी को लेकर चेतावनी जारी की है, जो मंदिरों के अनुष्ठानों के लिए बेहद जरूरी होता है।

TDB के अध्यक्ष के जयकुमार ने बताया है कि बोर्ड घी का स्टॉक बढ़ाने पर काम कर रहा है। उन्होंने भक्तों को भरोसा दिलाया कि अरवण और अप्पम जैसे पारंपरिक प्रसाद हमेशा की तरह मिलते रहेंगे।