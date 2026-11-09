सबरीमाला तीर्थयात्रा से पहले 'घी' पर संकट, TDB ने मांगी कानूनी राय
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सबरीमाला तीर्थयात्रा का सीजन 17 नवंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने घी की संभावित कमी को लेकर चेतावनी जारी की है, जो मंदिरों के अनुष्ठानों के लिए बेहद जरूरी होता है।
TDB के अध्यक्ष के जयकुमार ने बताया है कि बोर्ड घी का स्टॉक बढ़ाने पर काम कर रहा है। उन्होंने भक्तों को भरोसा दिलाया कि अरवण और अप्पम जैसे पारंपरिक प्रसाद हमेशा की तरह मिलते रहेंगे।
TDB ने प्रोक्योरमेंट के लिए कानूनी सलाह मांगी
बोर्ड हाल ही में सामने आईं कुछ दिक्कतों को भी दूर करने में जुटा है। इन दिक्कतों में अप्पम के उत्पादन में कमी और पानी की सप्लाई की समस्याएं शामिल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव के समय पैदा हुई थीं।
इस सीजन में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे खासकर घी की आपूर्ति को लेकर, इसके लिए TDB ने प्रोक्योरमेंट से जुड़ी कानूनी सलाह लेने की योजना बनाई है।