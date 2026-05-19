सुप्रीम कोर्ट करेगा हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा मामले की समीक्षा

याचिकाकर्ताओं के वकील सुविदुत सुंदरम ने अपनी दलील में कहा कि उनके मामले को हाई कोर्ट में भेजना सिर्फ समय बर्बाद करने जैसा है और इससे न्याय मिलने में देरी होगी। उन्होंने बताया कि पिछले 14 सालों से वे अलग-अलग अदालतों में ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करने का अधिकार है। कोर्ट ने उनकी बात मान ली और पहले मामले को कहीं और भेजने की अपनी योजना रद्द कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट खुद इन याचिकाओं की समीक्षा करेगा।