सुप्रीम कोर्ट करेगा हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट करेगा हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानूनों से जुड़ी एक बड़ी चुनौती पर सुनवाई करेगा। यह मामला 2012 में दिवंगत स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या ये कानून संवैधानिक हैं। इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई, 2026 से शुरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा मामले की समीक्षा
याचिकाकर्ताओं के वकील सुविदुत सुंदरम ने अपनी दलील में कहा कि उनके मामले को हाई कोर्ट में भेजना सिर्फ समय बर्बाद करने जैसा है और इससे न्याय मिलने में देरी होगी। उन्होंने बताया कि पिछले 14 सालों से वे अलग-अलग अदालतों में ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करने का अधिकार है। कोर्ट ने उनकी बात मान ली और पहले मामले को कहीं और भेजने की अपनी योजना रद्द कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट खुद इन याचिकाओं की समीक्षा करेगा।
मंदिर नियंत्रण कर सकता है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन
इस मामले का मुख्य सवाल यह है कि क्या हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस पर आने वाला फैसला कई राज्यों में मंदिरों के प्रबंधन के तरीके को तय कर सकता है।