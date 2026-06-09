CBSE को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, शुक्रवार तक घोषित करें 12वीं के नतीजे
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया है कि वह इस शुक्रवार तक 12वीं की सुधार परीक्षा के नतीजे जारी करे। दरअसल, नतीजों में देरी के चलते 1.6 लाख से ज्यादा छात्र परेशान थे और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने इस काम में तेजी लाने को कहते हुए साफ शब्दों में कहा, "जरूरत पड़े तो देर रात तक काम करो, लेकिन शुक्रवार तक नतीजे हर हाल में आ जाने चाहिए।"
3.8 लाख आवेदनों के बाद CBSE ने सुधार का वादा किया
CBSE ने 7 जून को अपनी पुनर्मूल्यांकन विंडो बंद कर दी थी। बोर्ड को 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन मिले थे, लेकिन कई छात्रों ने शिकायत की थी कि उन्हें अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाओं में धुंदली तस्वीरें और गायब पन्ने जैसी दिक्कतें आईं। CBSE ने अब कहा है कि वह इन समस्याओं को ठीक करने में लगा है और आश्वासन दिया है कि अंकों में कोई भी बदलाव संशोधित स्कोरकार्ड में दिखेगा। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारियों के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।