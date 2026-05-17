CBSE ने दिया छात्रों को तोहफ़ा, नंबर बढ़ने पर माफ किया जाएगा पूरा शुल्क
12वीं बोर्ड के नंबरों को लेकर परेशान हैं? तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने एक अहम जानकारी स्पष्ट की है। शिक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम कोई नई तकनीक नहीं है। यह तो साल 2014 से ही शुरू हो गया था, लेकिन पहले कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं, जिनकी वजह से इसे अब पूरी तरह डिजिटल किया गया है।
नंबर बढ़ने पर CBSE शुल्क वापस करेगा
साल 2026 की परीक्षाओं के लिए करीब 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को PDF में स्कैन किया गया, ताकि गलतियों की संभावना कम की जा सके। इसके बावजूद, करीब 13,000 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी भी थीं, जिन्हें हल्की स्याही से लिखा गया था। इन्हें शिक्षकों को मैन्युअल तरीके से जांचना पड़ा। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर गलत आए हैं, तो CBSE अब आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की सुविधा दे रहा है। अगर समीक्षा के बाद आपके अंक बढ़ जाते हैं, तो आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता और निष्पक्षता, दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण हैं।