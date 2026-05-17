CBSE ने दिया छात्रों को तोहफ़ा, नंबर बढ़ने पर माफ किया जाएगा पूरा शुल्क

नंबर बढ़ने पर CBSE शुल्क वापस करेगा

साल 2026 की परीक्षाओं के लिए करीब 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को PDF में स्कैन किया गया, ताकि गलतियों की संभावना कम की जा सके। इसके बावजूद, करीब 13,000 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी भी थीं, जिन्हें हल्की स्याही से लिखा गया था। इन्हें शिक्षकों को मैन्युअल तरीके से जांचना पड़ा। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर गलत आए हैं, तो CBSE अब आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की सुविधा दे रहा है। अगर समीक्षा के बाद आपके अंक बढ़ जाते हैं, तो आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता और निष्पक्षता, दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण हैं।