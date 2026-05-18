दक्षिण भारत में मॉनसून का तूफानी आगाज, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी

कोझिकोड में हुई करीब 100 मिलीमीटर बारिश

केरल में पहले से ही तेज बारिश का दौर जारी है। अकेले कोझिकोड में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। IMD का कहना है कि मानसून अब दक्षिण-पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। IMD ने केरल और कर्नाटक के समुद्री तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप के मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल, 20 मई तक पूर्व तट पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे और अंडमान सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने का अनुमान है।