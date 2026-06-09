मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पिता को देने होंगे 46 लाख रुपये

कॉलेज की फीस के लिए गुजारा भत्ता आदेश नाकाफी

पारिवारिक न्यायालय ने मां के लिए 6,000 रुपये और हर बेटी के लिए 3,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता तय किया था। मगर, कॉलेज की फीस के मुकाबले यह रकम बहुत कम पड़ रही थी। बेटियों में से एक किर्गिस्तान में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी से BTech कर रही है। हालांकि, पिता ने पैसों की तंगी का दावा किया था, लेकिन उनके वित्तीय रिकॉर्ड कुछ और ही दर्शा रहे थे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेटियों की शिक्षा के खर्च से बचना गलत है और पिता को 4 महीने के भीतर यह रकम चुकाने का निर्देश दिया। यदि वे इसमें देरी करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा।