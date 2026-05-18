दशकों बाद ऐतिहासिक फैसला: हाई कोर्ट ने भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना, हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला

अदालत ने ASI का समर्थन किया, पूजा पर लगी पाबंदियां हटीं

अदालत ने उन सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि यह जगह शुरू से ही मस्जिद या वक्फ की संपत्ति थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। इसके साथ ही, अदालत ने ASI की जांच को सही और पूरी तरह वैज्ञानिक भी करार दिया है। हालांकि, इस फैसले से जगह के मालिकाना हक का मसला हल नहीं होता, लेकिन पुरानी पाबंदियों को ज़रूर हटा दिया गया है। अब ASI और केंद्र सरकार के प्रबंधन में हिंदू पक्ष यहां पूजा-अर्चना कर सकेगा। यह फैसला इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर दशकों से चल रही लंबी बहस और विवाद के बाद आया है।