दशकों बाद ऐतिहासिक फैसला: हाई कोर्ट ने भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना, हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि धार में स्थित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर असल में पहले देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर हुआ करता था। इस फैसले के पीछे पुराने ग्रंथों, वास्तुकला से जुड़े संकेतों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक जांच का हवाला दिया गया है। ASI की जांच में भी मंदिर के कई अवशेष मिलने की बात सामने आई है। यह ऐतिहासिक जगह राजा भोज से भी जुड़ी है, जिन्होंने प्राचीन काल में इसे संस्कृत सीखने का एक प्रमुख केंद्र बनाया था।
अदालत ने ASI का समर्थन किया, पूजा पर लगी पाबंदियां हटीं
अदालत ने उन सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि यह जगह शुरू से ही मस्जिद या वक्फ की संपत्ति थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। इसके साथ ही, अदालत ने ASI की जांच को सही और पूरी तरह वैज्ञानिक भी करार दिया है। हालांकि, इस फैसले से जगह के मालिकाना हक का मसला हल नहीं होता, लेकिन पुरानी पाबंदियों को ज़रूर हटा दिया गया है। अब ASI और केंद्र सरकार के प्रबंधन में हिंदू पक्ष यहां पूजा-अर्चना कर सकेगा। यह फैसला इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर दशकों से चल रही लंबी बहस और विवाद के बाद आया है।