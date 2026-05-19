मंदिरों के सोने पर सरकार का कड़ा रुख? मुद्रीकरण के दावे पूरी तरह गलत और निराधार बताया देश May 19, 2026

भारत सरकार ने मंदिरों के सोने को नकदी में बदलने या 'गोल्ड बोन्ड' जारी करने से जुड़े सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने इन दावों को "पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार" बताया है। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंदिरों की संरचनाओं, जैसे शिखरों या दरवाजों में लगे सोने को देश का "स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया" नहीं माना जा रहा है।