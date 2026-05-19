मंदिरों के सोने पर सरकार का कड़ा रुख? मुद्रीकरण के दावे पूरी तरह गलत और निराधार बताया
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भारत सरकार ने मंदिरों के सोने को नकदी में बदलने या 'गोल्ड बोन्ड' जारी करने से जुड़े सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने इन दावों को "पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार" बताया है। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंदिरों की संरचनाओं, जैसे शिखरों या दरवाजों में लगे सोने को देश का "स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया" नहीं माना जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने किया ये आग्रह
वित्त मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वे अपनी जानकारी केवल सत्यापित स्रोतों से ही लें। मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक वेबसाइट जैसी पुष्ट जानकारियों पर भरोसा करने की सलाह दी है। साथ ही, मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मंदिर के सोने से जुड़ी किसी भी अप्रमाणित खबर पर विश्वास न करें और न ही उसे आगे साझा करें।