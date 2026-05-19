दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से झटका, जेल से अस्थायी छुट्टी की अर्जी खारिज
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जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के एक्टिविस्ट उमर खालिद ने जेल से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी। उन्होंने अपनी बीमार मां की देखभाल करने और चाचा के निधन के बाद होने वाले पारिवारिक रीति-रिवाजों में हिस्सा लेने का कारण बताया था, लेकिन मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट की अध्यक्षता जस्टिस समीर बाजपेयी कर रहे थे।
उमर खालिद पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों का आरोप
उमर खालिद 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक है। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसे UAPA और IPC की कड़ी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस उसे इस मामले का 'मास्टरमाइंड' बताती है।