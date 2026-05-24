IMD और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की लू की गंभीर चेतावनी
आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, भारत में जून में और भी अधिक लू चलने की उम्मीद है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी जैसे तटीय इलाकों के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को भी इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है।
बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान
अब हीटवेव का मतलब है मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस, या पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, या फिर अगर कोई स्टेशन 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रिकॉर्ड करता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। साल 2024 में 41,000 से ज्यादा संदिग्ध हीटस्ट्रोक के मामले सामने आए और 143 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे हीटस्ट्रोक के लिए खास यूनिट बनाएं और एम्बुलेंस तैयार रखें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को पानी पीते रहना चाहिए, दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए और हल्के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ ही शहरों में ज्यादा पेड़ लगाना भी फायदेमंद होगा।