IMD और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की लू की गंभीर चेतावनी

बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान

अब हीटवेव का मतलब है मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस, या पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, या फिर अगर कोई स्टेशन 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रिकॉर्ड करता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। साल 2024 में 41,000 से ज्यादा संदिग्ध हीटस्ट्रोक के मामले सामने आए और 143 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे हीटस्ट्रोक के लिए खास यूनिट बनाएं और एम्बुलेंस तैयार रखें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को पानी पीते रहना चाहिए, दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए और हल्के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ ही शहरों में ज्यादा पेड़ लगाना भी फायदेमंद होगा।