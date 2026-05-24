नेल्लीम्पथी के चहेते चिलिकोम्बन को निगल गई कैनाल, क्या अब जागेगी सरकार?

हाथी की दूसरी कैनाल में मौत पर सुरक्षा उपायों की मांग

चिलिकोम्बन अपने शांत स्वभाव और केरल-तमिलनाडु के बीच होने वाली मौसमी यात्राओं के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच वह बहुत लोकप्रिय था। इस साल कैनाल में फंसकर यह दूसरे हाथी की मौत है, जिसके बाद अब नहरों के किनारे रैंप जैसे सुरक्षा उपाय तुरंत लागू करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। केरल के जीवविज्ञानी संदीप दास ने इस घटना पर दुख जताया, जबकि WWF-इंडिया ने कहा कि यह घटना जल्द से जल्द सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता को उजागर करती है।