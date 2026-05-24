दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव: 2033 तक बंद होगा T2, T3 में मिलेगा 'पीपल मूवर'
दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 साल 2033 तक धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा। यह एयरपोर्ट के एक बड़े अपग्रेड प्लान का हिस्सा है। टर्मिनल 2 से उड़ने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स को टर्मिनल 3 में भेज दिया जाएगा। यह तब होगा जब प्रस्तावित पियर ई (पियर ई) पूरी तरह काम करने लगेगा। इस पियर ई की वजह से हर साल 1.2 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को संभाला जा सकेगा।
टर्मिनल 3 का अपग्रेड और 'पीपल मूवर'
टर्मिनल 3 में यात्रियों की बढ़ती संख्या को बेहतर तरीके से संभालने के लिए चौड़े एंट्री रैंप और बड़े फोरकोर्ट (खुली जगह) बनाए जाएंगे। साथ ही, अगले ढाई सालों के अंदर एक ऑटोमेटेड पीपल मूवर भी शुरू किया जाएगा। इससे अलग-अलग टर्मिनलों के बीच आना-जाना बेहद सुविधाजनक हो जाएगा। GMR एयरपोर्ट्स के चेयरमैन GBS राजू ने बताया कि टर्मिनल 2 अभी अगले छह से सात साल तक चालू रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रियों की संख्या में वृद्धि की रफ्तार पर निर्भर करेगा।