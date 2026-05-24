दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव: 2033 तक बंद होगा T2, T3 में मिलेगा 'पीपल मूवर'

टर्मिनल 3 का अपग्रेड और 'पीपल मूवर'

टर्मिनल 3 में यात्रियों की बढ़ती संख्या को बेहतर तरीके से संभालने के लिए चौड़े एंट्री रैंप और बड़े फोरकोर्ट (खुली जगह) बनाए जाएंगे। साथ ही, अगले ढाई सालों के अंदर एक ऑटोमेटेड पीपल मूवर भी शुरू किया जाएगा। इससे अलग-अलग टर्मिनलों के बीच आना-जाना बेहद सुविधाजनक हो जाएगा। GMR एयरपोर्ट्स के चेयरमैन GBS राजू ने बताया कि टर्मिनल 2 अभी अगले छह से सात साल तक चालू रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रियों की संख्या में वृद्धि की रफ्तार पर निर्भर करेगा।