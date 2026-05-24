दिल्ली में IMD का यलो अलर्ट', 44 डिग्री तापमान और 'खराब' हवा का दोहरा अटैक देश May 24, 2026

दिल्ली में रविवार की सुबह से ही गर्मी काफ़ी बढ़ गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर का न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा रहा। IMD ने आज के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में तेज हवाओं के साथ दोपहर में 'हीटवेव' चलने की संभावना भी जताई गई है। अनुमान है कि दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।