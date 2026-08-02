जंतर-मंतर पर छात्रों की नई जंग, वायरल 'झूठ' से सच का सामना

क्रांतिकारी युवा संगठन (KYS) के छात्र प्रतिनिधि भीम कुमार जांच कर रहे हें। वे स्थानीय दुकानदारों से बात कर रहे हें और CCTV फुटेज भी देख रहे हें। पुलिस और दुकानदार दोनों इस बात की पुष्टि कर रहे हें कि विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद से माहौल शांत है।

गलत वीडियो स्थानीय व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हें, दुकानदारों का कहना है कि कम लोग आ रहे हें, जिसकी वजह से बिक्री धीमी हो गई है। छात्र गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहे हें और अपने शैक्षिक सुधार के कामों को भी जारी रखेंगे।