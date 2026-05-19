अल नीनो का असर: कमजोर मानसून से झुलसेगा केरल, बढ़ेगी पानी की किल्लत

अल नीनो मानसून को कर सकता है कमजोर

अल नीनो की वजह से मानसून के दूसरे हिस्से में बारिश कम हो सकती है और कुछ जलाशयों में पानी का स्तर कम होने से पानी की किल्लत हो सकती है, खासकर अगर बारिश लगातार न हो। जतिन सिंह ने यह भी बताया कि अल नीनो के असर वाले सालों में भी हमेशा सूखा नहीं पड़ता। अगर बारिश ठीक से बंटी रहे, तो हालात फिर भी अच्छे रह सकते हैं। हालांकि, यह समझना होगा कि मानसून की गति में कुछ रुकावटें और देरी आ सकती है।