अल नीनो का असर: कमजोर मानसून से झुलसेगा केरल, बढ़ेगी पानी की किल्लत
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केरल के लोगों के लिए अहम जानकारी है। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई के आसपास आने की उम्मीद है, लेकिन स्काईमेट वेदर के जतिन सिंह का कहना है कि इसकी शुरुआत कमजोर और थोड़ी अनिश्चित रहेगी। इसके अलावा, इस बार गर्मियों में गरज-चमक वाले तूफान कम आए हैं, जिसकी वजह से भीषण लू यानी हीटवेव के दिन जून की शुरुआत तक बने रह सकते हैं।
अल नीनो मानसून को कर सकता है कमजोर
अल नीनो की वजह से मानसून के दूसरे हिस्से में बारिश कम हो सकती है और कुछ जलाशयों में पानी का स्तर कम होने से पानी की किल्लत हो सकती है, खासकर अगर बारिश लगातार न हो। जतिन सिंह ने यह भी बताया कि अल नीनो के असर वाले सालों में भी हमेशा सूखा नहीं पड़ता। अगर बारिश ठीक से बंटी रहे, तो हालात फिर भी अच्छे रह सकते हैं। हालांकि, यह समझना होगा कि मानसून की गति में कुछ रुकावटें और देरी आ सकती है।