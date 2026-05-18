प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर सिक्किम ने उठाया बड़ा कदम, जानिए क्या किया

गंगटोक सिटी रनर हर 30 मिनट में चलेगा

गंगटोक में सिटी रनर बसें अब सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रानीपूल-सचिवालय-रानीपूल रूट पर हर 30 मिनट में चलेंगी। नियमित SNT बसें साथ ही 15,000 से ज्यादा टैक्सी और लगभग 6,500 मैक्सि कैब पहले की तरह चलती रहेंगी। इससे नए नियम लागू होने के बाद भी लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी।