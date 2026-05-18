प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर सिक्किम ने उठाया बड़ा कदम, जानिए क्या किया

प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर सिक्किम ने उठाया बड़ा कदम, जानिए क्या किया
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प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के चलते ईंधन बचाने की अपील की थी, जिसके बाद सिक्किम ने आज से विषम-सम वाहन नियम लागू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के साधन बढ़ा दिए हैं, ताकि उन्हें आने-जाने में कोई दिक्कत न हो।
गंगटोक सिटी रनर हर 30 मिनट में चलेगा
गंगटोक में सिटी रनर बसें अब सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रानीपूल-सचिवालय-रानीपूल रूट पर हर 30 मिनट में चलेंगी। नियमित SNT बसें साथ ही 15,000 से ज्यादा टैक्सी और लगभग 6,500 मैक्सि कैब पहले की तरह चलती रहेंगी। इससे नए नियम लागू होने के बाद भी लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी।