भारत पर सवाल उठाने वाले को सिबी जॉर्ज का नॉर्वे में करारा जवाब, जानिए क्या कहा देश May 19, 2026

वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सिबी जॉर्ज ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े सवालों पर भारत का पक्ष जोरदार ढंग से रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में संविधान हर नागरिक को मजबूत संवैधानिक अधिकार देता है और सभी को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देश में मीडिया का माहौल काफी जीवंत है, जहां सैकड़ों टीवी चैनल कई भाषाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।