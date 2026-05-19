भारत पर सवाल उठाने वाले को सिबी जॉर्ज का नॉर्वे में करारा जवाब, जानिए क्या कहा
वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सिबी जॉर्ज ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े सवालों पर भारत का पक्ष जोरदार ढंग से रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में संविधान हर नागरिक को मजबूत संवैधानिक अधिकार देता है और सभी को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देश में मीडिया का माहौल काफी जीवंत है, जहां सैकड़ों टीवी चैनल कई भाषाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
बाहरी लोग भारत को समझते नहीं हैं- जॉर्ज
जॉर्ज का मानना है कि बाहरी लोग भारत की विशालता और उसकी जटिलता को ठीक से समझ नहीं पाते। उन्होंने कुछ NGO पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चुनिंदा रिपोर्टों के जरिए गलत तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में अपनी बात रखी और कहा, "लोगों को भारत की विशालता की कोई समझ नहीं है। वे कुछ अनपढ़ और नासमझ NGO की प्रकाशित की गई एक-दो खबरें पढ़कर सवाल पूछने आ जाते हैं।"