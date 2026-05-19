कोलकाता: लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुए विवाद में आयोजक ने पूर्व मंत्री पर ठोका मुकदमा, बंगाल सरकार ने फिर शुरू की जांच
आपको पिछले साल दिसंबर में कोलकाता में हुआ फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी वाला कार्यक्रम तो याद ही होगा। उस कार्यक्रम के आयोजक सताद्रु दत्ता ने अब पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई थी, जिसकी वजह से बिना इजाजत कई लोग अंदर घुस आए थे। दत्ता का कहना है कि इस पूरे हंगामे के लिए उन्हें बेवजह जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए अब वे 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और मानहानि का मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल ने जांच दोबारा शुरू की, रिफंड के आदेश
शिकायत दर्ज होने के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है। राज्य के खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने साफ किया है कि इस लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल, भीड़ के गलत प्रबंधन की वजह से मेसी को कार्यक्रम छोड़कर जल्दी जाना पड़ा था। इसी वजह से आयोजकों को सभी टिकट धारकों को पैसे लौटाने का निर्देश दिया गया है। बता दें, कई प्रशंसकों ने 14,000 रुपये तक के महंगे टिकट खरीदे थे। गुस्से में आए प्रशंसकों ने स्टेडियम में जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए बीच-बचाव करना पड़ा। इस पूरे विवाद ने सरकार और आयोजकों की हर तरफ आलोचना करवाई और सभी तरफ से जवाबदेही की मांग भी उठने लगी।