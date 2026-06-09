दिल्ली में आग उगलती गर्मी के बीच IMD ने दी राहत की खबर, जानिए कब होगी बारिश

IMD का अनुमान: 11 जून को दिल्ली में आंधी-बारिश

दिल्ली में आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास दस्तक देता है, लेकिन अभी यह काफी दूर है। फिलहाल, राजस्थान से चल रही गर्म हवाएं गर्मी को और बढ़ा रही हैं, जिससे मौसम शुष्क बना हुआ है। IMD के अनुसार, 10 जून तक तापमान ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि, 11 जून से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश और बादल छाने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। उम्मीद है जल्द ही मौसम करवट लेगा और गर्मी से निजात मिलेगी।