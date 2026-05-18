पश्चिम बंगाल में सुरक्षा पर कैंची, अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं की सुरक्षा हटाई

ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कुछ सांसद, जिनमें कल्याण बनर्जी और राजीव कुमार शामिल हैं, अपनी संसदीय भूमिका के चलते अपनी सुरक्षा बरकरार रख पाए हैं। वहीं, पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास से सुरक्षा वापस ले ली गई है, क्योंकि अब वे किसी पद पर नहीं हैं। बेलीघाटा से विधायक कुणाल घोष की विशेष सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब उन्हें विधायकों को मिलने वाली सामान्य सुरक्षा ही दी जाएगी। पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) पीयूष पांडे और TMC के पुराने मामलों से जुड़े एक वकील की भी अतिरिक्त सुरक्षा में कटौती की गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके आवास और सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोलकाता पुलिस पहले की तरह ही तैनात रहेगी।