उमराह 2026-27: सऊदी अरब ने घोषित की तारीखें, वीजा के साथ अनिवार्य किया नुसुक परमिट
सऊदी अरब ने आने वाले 2026-27 उमराह सीजन के लिए आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर दिया है। उमराह वीजा के लिए आवेदन 31 मई से शुरू हो जाएंगे,और श्रद्धालु 1 जून से वहां पहुंचना शुरू कर सकते हैं। देश में प्रवेश की आखिरी तारीख 23 मार्च 2027 तय की गई है, जबकि सभी श्रद्धालुओं को 7 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ना होगा।
टूरिस्ट वीजा होने के बावजूद नुसुक परमिट जरूरी
अगर आप उमराह करने की सोच रहे हैं, तो आपको नुसुक प्लेटफॉर्म या किसी मान्यता प्राप्त एजेंट के जरिए आवेदन करना होगा। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भले ही आपके पास सऊदी टूरिस्ट वीजा हो, फिर भी हज सीजन के बाहर उमराह के लिए आपको नुसुक ऐप से एक अलग परमिट लेना होगा। हज की तीर्थ यात्रा 25 मई से 30 मई तक चलेगी। सऊदी अधिकारी उन लोगों पर काफी सख्त हैं जो तय समय से ज्यादा रुकते हैं। ऐसे मामलों में 50,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना, जेल की सजा या देश से निकाला जा सकता है। चल रही लगातार जांचों के चलते इस महीने हजारों लोगों को सीमा सुरक्षा, श्रम कानून और रेजिडेंसी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में देश से निकाला जा चुका है।