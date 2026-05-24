आतंकवाद से ईरान तक: जयशंकर-रुबियो ने दुनिया को दिए बड़े संकेत

मार्को रुबियो ने ईरान के परमाणु हथियारों का विरोध किया

जयशंकर ने भारत-अमेरिका रिश्तों को "व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" बताया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश दुनिया भर के कई अहम मुद्दों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें वेस्ट एशिया की सुरक्षा भी शामिल है।

रुबियो ने साफ किया कि अमेरिका ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने के कड़े खिलाफ है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे समुद्री रास्ते सभी देशों के लिए खुले रहने चाहिए। जयशंकर ने बताया कि इन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा दोपहर के भोजन के दौरान भी जारी रहेगी।