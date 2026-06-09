दिल्ली के दंपति से कनाडा में स्थायी निवास दिलाने के नाम 1.8 करोड़ रुपये की ठगी

फर्जी कागजातों का इस्तेमाल, दंपति के पैसे निकाल लिए गए

जांच में सामने आया कि कंपनी के रिकॉर्ड में जोड़े का नाम कहीं था ही नहीं। उन्होंने जो पैसे दिए थे, वे भी फौरन बैंक खाते से निकाल लिए गए। उन्हें धोखा देने के लिए फर्जी कागजातों का इस्तेमाल किया गया था। रिचा ने साल 2024 में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। पिछले महीने धर्मेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं गौरव शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यह मामला अभी चल रहा है।