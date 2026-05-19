उत्तर प्रदेश में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में भारी गिरावट

उत्तर प्रदेश में स्कूल छोड़ने की दर घटकर 3 प्रतिशत हुई

राज्य के 'स्कूल चलो अभियान' और 'ऑपरेशन कायाकल्प' जैसे अभियानों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव लाए हैं। अब उत्तर प्रदेश के 96 प्रतिशत बेसिक स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। इन प्रयासों का नतीजा यह हुआ है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या जो पहले करीब 18 प्रतिशत थी, अब घटकर सिर्फ 3 प्रतिशत रह गई है। शिक्षकों के लिए भी अब हालात पहले से बेहतर हैं। पार्ट-टाइम शिक्षकों का मानदेय भी 7,000 रुपये से बढ़कर अब 17,000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थय बीमा, महिला शिक्षकों को छह महीने की मैटरनिटी लीव और स्कूल ट्रांसफर की आसान प्रक्रिया जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में अब करीब 1.6 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और वे इस उपलब्धि का पूरा श्रेय राज्य भर के मेहनती शिक्षकों को देते हैं।