कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आई दोहरी खुशी, दुर्लभ जुड़वां हाथी शावकों का हुआ जन्म देश May 17, 2026

उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में एक बेहद खास और दुर्लभ घटना सामने आई है। यहां एक मादा हाथी ने जुड़वा शावकों को जन्म दिया है। जानकारों का कहना है कि हाथी के जुड़वा बच्चों का जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा कुल प्रसव के सिर्फ 1 प्रतिशत मामलों में ही होता है। ये दोनों शावक 12 मई को गारजिया जोन में सफारी के दौरान पहली बार देखे गए। इस खबर के बाद से ही वन्यजीव प्रेमी इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल ने बताया कि दोनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपनी मां का दूध पी रहे हैं।