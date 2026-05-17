कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आई दोहरी खुशी, दुर्लभ जुड़वां हाथी शावकों का हुआ जन्म
उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में एक बेहद खास और दुर्लभ घटना सामने आई है। यहां एक मादा हाथी ने जुड़वा शावकों को जन्म दिया है। जानकारों का कहना है कि हाथी के जुड़वा बच्चों का जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा कुल प्रसव के सिर्फ 1 प्रतिशत मामलों में ही होता है। ये दोनों शावक 12 मई को गारजिया जोन में सफारी के दौरान पहली बार देखे गए। इस खबर के बाद से ही वन्यजीव प्रेमी इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल ने बताया कि दोनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपनी मां का दूध पी रहे हैं।
संरक्षण की सफलता की मिसाल- कॉर्बेट निदेशक
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 1,200 से अधिक हाथी रहते हैं और यह उद्यान वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। पार्क के निदेशक के मुताबिक, यह दुर्लभ जन्म उनके संरक्षण के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उनका मानना है कि जानवरों के फलने-फूलने के लिए सुरक्षित ठिकाने और अनुकूल वातावरण बेहद जरूरी है। हाथी का गर्भकाल 22 से 24 महीने का होता है, जो लगभग 2 साल के बराबर है। ऐसे में जुड़वा बच्चों का जन्म उनकी आबादी पर खासा असर डाल सकता है। इन शावकों को स्वस्थ बनाए रखना न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी बेहद अहम है।