वियतनाम पहुंचे राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से की बातचीत, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय वियतनाम दौरे पर हनोई पहुंचे हैं। यहां उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ-साथ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। राजनाथ ने राष्ट्रपति तो लाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश भी दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों का मिलकर काम करना बेहद महत्वपूर्ण है।
राजनाथ ने AI क्वांटम MOU पर किए हस्ताक्षर
राजनाथ ने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने, रक्षा उपकरणों के उत्पादन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खुलकर चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने वियतनाम के एयर फोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में एक नई लैंग्वेज लैब का उद्घाटन भी किया। दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह MOU भविष्य में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
राजनाथ ने हो ची मिन्ह को दी श्रद्धांजलि
राजनाथ ने हनोई में हो ची मिन्ह के मकबरे पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यह मौका उनके 136वें जन्मदिवस का था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने वियतनाम की संस्कृति और समृद्ध इतिहास के प्रति गहरा आदर व्यक्त किया। इस कदम से भारत और वियतनाम के बीच बढ़ रही साझेदारी को और मजबूती मिली है।