वियतनाम पहुंचे राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से की बातचीत, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

राजनाथ ने AI क्वांटम MOU पर किए हस्ताक्षर

राजनाथ ने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने, रक्षा उपकरणों के उत्पादन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खुलकर चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने वियतनाम के एयर फोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में एक नई लैंग्वेज लैब का उद्घाटन भी किया। दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह MOU भविष्य में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।