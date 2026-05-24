नमो घाट पर घूमना पड़ा भारी, सुरक्षा गार्ड्स से झड़प में 17 साल के किशोर की मौत देश May 24, 2026

बनारस के नमो घाट पर घूमने आए सोनभद्र के 17 साल के किशोर राजेश चिंटू की यात्रा एक दुखद मोड़ ले गई। रविवार को उनके समूह और घाट पर मौजूद निजी सुरक्षा गार्ड्स के बीच हुई बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस मारपीट में चिंटू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।