प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट ने पलटी लक्षद्वीप की तकदीर, रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे प्रयर्टक

लक्षद्वीप आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़कर 68,328 हुई

लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। जहा 2020 में सिर्फ 3,875 पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 68,328 तक पहुच गया है। यह पर्यटकों की संख्या में एक शानदार बढ़ोतरी है। इसी बीच मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। कभी भारतीय पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत रहा मालदीव अब छठे स्थान पर आ गया है। इस बदलाव की एक बड़ी वजह भारत और मालदीव के बीच बढ़ा राजनयिक तनाव भी है। इसी के चलते अब यात्री देश के भीतर ही लक्षद्वीप जैसे सुंदर समुद्री किनारों वाले पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए ज्यादा पसंद कर रहे हैं।