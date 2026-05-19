प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट ने पलटी लक्षद्वीप की तकदीर, रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे प्रयर्टक
जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से वहां के पर्यटन क्षेत्र में काफी तेजी आई है। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से जुड़ी कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती और अपने अनुभव साझा किए। उनकी इन पोस्ट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा और अचानक ही हर कोई लक्षद्वीप घूमने की इच्छा करने लगा।
लक्षद्वीप आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़कर 68,328 हुई
लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। जहा 2020 में सिर्फ 3,875 पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 68,328 तक पहुच गया है। यह पर्यटकों की संख्या में एक शानदार बढ़ोतरी है। इसी बीच मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। कभी भारतीय पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत रहा मालदीव अब छठे स्थान पर आ गया है। इस बदलाव की एक बड़ी वजह भारत और मालदीव के बीच बढ़ा राजनयिक तनाव भी है। इसी के चलते अब यात्री देश के भीतर ही लक्षद्वीप जैसे सुंदर समुद्री किनारों वाले पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए ज्यादा पसंद कर रहे हैं।