प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के 'जल-करिश्मे' से मुग्ध, भारत में भी ऐसी ही क्रांति की उम्मीद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अपने यूरोपीय दौरे के दौरान नीदरलैंड के प्रसिद्ध अफस्लुइटडाइक पर रुके। वह डच लोगों की पानी के प्रबंधन और जलवायु-प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने की क्षमता से सचमुच बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, "पानी के प्रबंधन के क्षेत्र में नीदरलैंड ने एक ऐसा अग्रणी काम किया है जिससे पूरी दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है।" प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सिंचाई, बाढ़ से सुरक्षा और जलमार्गों को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का इच्छुक है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने अफस्लुइटडाइक को गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट से जोड़ा
भारत के विदेश मंत्रालय ने अफस्लुइटडाइक को 'उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक' बताया और इसे देश के बड़े प्रोजेक्ट्स से जोड़ते हुए गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक बहुत बड़ा मीठे पानी का जलाशय बनाना है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह दौरा भारत और नीदरलैंड को जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल तकनीक और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करने के नए अवसर देता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी शामिल हैं, जो चार देशों के यूरोप दौरे का हिस्सा है और जिसका मकसद कई अहम क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को मजबूत करना है।