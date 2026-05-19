प्रधानमंत्री मोदी का मिशन ऊर्जा क्रांति: नॉर्डिक देशों से ग्रीन एनर्जी में निवेश चाहता है भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने ओस्लो पहुंचे हैं। इस दौरान वे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यहां इन देशों के नेता व्यापार, तकनीक और रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी पर खास जोर दिया जा रहा है। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1983 में इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे हैं।
नॉर्डिक देशों से रिन्यूएबल एनर्जी निवेश चाहता है भारत
यह शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन पर केंद्रित है। नॉर्डिक देश ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में भारत को उम्मीद है कि इस सम्मेलन से सोलर पावर, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। दोनों पक्ष ऊर्जा सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर भी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत अगले 15 सालों में नॉर्डिक देशों से करीब 100 अरब डॉलर का बड़ा निवेश चाहता है।