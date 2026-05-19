दिल्ली हवाई अड्डे पर चलेगी ड्राइवरलेस एयर ट्रेन, भारत में पहली बार होगा ऐसा
दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) एक बड़े स्तर की एयर ट्रेन प्रणाली लाने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि यह भारत में अपनी तरह की पहली ऐसी प्रणाली होगी। उम्मीद है कि यह करीब 30 महीनों में चालू हो जाएगी। यह 7.7 किलोमीटर लंबी ड्राइवरलेस ट्रेन होगी, जो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, एयरोसिटी और कार्गो एरिया को आपस में जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसका वित्तपोषण दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों के लिए यात्रा को बेहद आसान बनाना है।
टर्मिनल के बीच सफर को आसान बनाएगा
यह ऑटोमेटेड पीपल मूवर (APM) शटल बसों से होने वाली मुश्किलों को कम करेगा और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच आने-जाने में लगने वाले समय को काफी कम करेगा। इसके स्टेशन टर्मिनल के मुख्य दरवाजों और ट्रांसपोर्ट हब के ठीक पास बनाए जाएंगे। जो यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट लेंगे, उनके लिए यह सेवा मुफ्त होगी, जबकि अन्य लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शायद भारतीय कंपनियां संभालेंगी, वहीं तकनीक के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की मदद ली जा सकती है। इसके लिए सियोल और ज्यूरिख जैसे शहरों के मॉडल से प्रेरणा ली जा रही है। इस पहल का लक्ष्य हवाई अड्डे को एक ऐसा वैश्विक ट्रांजिट हब बनाना है, जहां सभी यात्रियों को सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिल सके।