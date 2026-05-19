दिल्ली हवाई अड्डे पर चलेगी ड्राइवरलेस एयर ट्रेन, भारत में पहली बार होगा ऐसा

टर्मिनल के बीच सफर को आसान बनाएगा

यह ऑटोमेटेड पीपल मूवर (APM) शटल बसों से होने वाली मुश्किलों को कम करेगा और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच आने-जाने में लगने वाले समय को काफी कम करेगा। इसके स्टेशन टर्मिनल के मुख्य दरवाजों और ट्रांसपोर्ट हब के ठीक पास बनाए जाएंगे। जो यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट लेंगे, उनके लिए यह सेवा मुफ्त होगी, जबकि अन्य लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शायद भारतीय कंपनियां संभालेंगी, वहीं तकनीक के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की मदद ली जा सकती है। इसके लिए सियोल और ज्यूरिख जैसे शहरों के मॉडल से प्रेरणा ली जा रही है। इस पहल का लक्ष्य हवाई अड्डे को एक ऐसा वैश्विक ट्रांजिट हब बनाना है, जहां सभी यात्रियों को सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिल सके।