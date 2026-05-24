सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश से जेल से भागा कैदी , 4 साल बाद खुला चौंकाने वाला सच

शंकर ए और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज

कई साल बीत जाने के बाद, जब अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की पुष्टि की, तब पता चला कि वह रिहाई का आदेश पूरी तरह से फर्जी था। इसके बाद, शंकर ए और उसे इसमें मदद करने वाले साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अब जेल विभाग उसकी तलाश में जुट गया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस धोखाधड़ी को अंजाम कैसे दिया गया।