तमिलनाडु सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 717 शराब दुकानें बंद होने से महिलाओं की बड़ी जीत

स्थानीय महिलाएं और शिक्षक दुकान बंद होने का कर रहे स्वागत

इस फैसले से स्थानीय महिलाएं बेहद खुश हैं। दुकान चलाने वाली मनोरंजितम ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि पास में मौजूद शराब की दुकान ने उनके जैसे कई परिवारों की ज़िंदगी खराब कर दी थी। अब उन्हें उम्मीद है कि इस बदलाव से उनके घरों में शांति लौटेगी। फूल बेचने वाली सावित्री का कहना है कि इन दुकानों के बंद होने से शराबी ग्राहकों की छेड़छाड़ से उन्हें काफी राहत मिलेगी। वहीं, एक शिक्षक ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इन दुकानों के हटने से छात्रों की सुरक्षा और बढ़ जाएगी और वे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर पाएंगे।