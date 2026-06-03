मुंबई में जल संकट गहराया: 45 दिन का पानी शेष, अल नीनो के साए में और कड़ी कटौती

मुंबई को पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है

BMC स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और पानी के टैंकरों के वितरण को भी व्यवस्थित कर रही है ताकि किसी को परेशानी न हो। जल्द ही BMC शहरवासियों से पानी बचाने की अपील भी करेगी। हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 'एल नीनो' प्रभाव और अक्टूबर की तेज गर्मी के कारण पानी तेजी से भाप बनकर उड़ सकता है, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मुंबई को रोजाना लगभग 4 अरब लीटर पानी की जरूरत होती है और इसके लिए कोई वैकल्पिक स्रोत भी मौजूद नहीं है। अगर जल्द ही बारिश ठीक से नहीं हुई, तो पानी की और कड़ी कटौती का सामना करना पड़ सकता है।