मुंबई में जल संकट गहराया: 45 दिन का पानी शेष, अल नीनो के साए में और कड़ी कटौती
मुंबई में पानी की किल्लत बढ़ गई है। शहर को पानी मुहैया कराने वाली सात झीलें अब अपनी कुल क्षमता का केवल 15 प्रतिशत ही भरी हैं। इस स्थिति में यह पानी अगले करीब 45 दिनों तक ही चल पाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस साल कम बारिश होने की आशंका जताई है। इसे देखते हुए, BMC ने मई से ही 10 प्रतिशत पानी की कटौती शुरू कर दी है, ताकि अगले मानसून तक पानी की कमी न हो।
मुंबई को पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है
BMC स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और पानी के टैंकरों के वितरण को भी व्यवस्थित कर रही है ताकि किसी को परेशानी न हो। जल्द ही BMC शहरवासियों से पानी बचाने की अपील भी करेगी। हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 'एल नीनो' प्रभाव और अक्टूबर की तेज गर्मी के कारण पानी तेजी से भाप बनकर उड़ सकता है, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मुंबई को रोजाना लगभग 4 अरब लीटर पानी की जरूरत होती है और इसके लिए कोई वैकल्पिक स्रोत भी मौजूद नहीं है। अगर जल्द ही बारिश ठीक से नहीं हुई, तो पानी की और कड़ी कटौती का सामना करना पड़ सकता है।