तेलंगाना में बरसी आग! 45.7 डिग्री तक पहुंचे तापमान ने जीना किया मुहाल
तेलंगाना इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। रविवार को राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला गया। सबसे ज्यादा गर्मी भीमगल (निजामाबाद) में महसूस की गई, जहां पारा 45.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दास्तराबाद (निर्मल) 45.3 डिग्री और बंसवाड़ा (कामारेड्डी) 45.2 डिग्री सेल्सियस के साथ इससे थोड़ा ही पीछे रहे। यह सामान्य गर्मी का दिन बिल्कुल नहीं था, बल्कि भयानक तपिश का अहसास करा रहा था।
कई इलाकों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच
दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जैनाद (आदिलाबाद) में 44.6 डिग्री और कोरुटला में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पेनचिकलपेट और भीमराम जैसे क्षेत्रों में भी पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के इर्द-गिर्द घूमता रहा। यहां तक कि हैदराबाद के नंपल्ली में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के निचले स्तर को पार कर गया। कुछ जगहों पर थोड़ी राहत मिली, जैसे गनपुर (जांगांव) में 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम था।