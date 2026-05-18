तेलंगाना में बरसी आग! 45.7 डिग्री तक पहुंचे तापमान ने जीना किया मुहाल

कई इलाकों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच

दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जैनाद (आदिलाबाद) में 44.6 डिग्री और कोरुटला में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पेनचिकलपेट और भीमराम जैसे क्षेत्रों में भी पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के इर्द-गिर्द घूमता रहा। यहां तक कि हैदराबाद के नंपल्ली में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के निचले स्तर को पार कर गया। कुछ जगहों पर थोड़ी राहत मिली, जैसे गनपुर (जांगांव) में 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम था।