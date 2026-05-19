सेवानिवृत्त जज की बहू की मौत: दहेज बना कारण या बिमारी? गरमाया मामला

परिवार ने AIIMS दिल्ली में पोस्टमार्टम की मांग की

पीड़िता के परिवार का कहना है कि वह घर में 'फंसा हुआ' महसूस करती थी। अपनी परेशानी के सबूत के तौर पर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी साझा किए हैं। परिवार AIIMS दिल्ली में स्वतंत्र पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है और उन्होंने शव पर चोट के निशान व जांच में कई कमियां बताई हैं। एक तरफ जहां सासू मां को अग्रिम जमानत मिल गई है, वहीं पति अभी भी फरार है और उस पर दहेज हत्या का आरोप लगा है। अब एक विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले की तह तक जाने में जुटी है।